DS Sassuolo: “Respingiamo le parole di Sarri, nessuna pressione per Politano”

Carnevali risponde alla battuta di Sarri sull’interesse di Marotta a non far cedere Politano:

Alle parole di Maurizio Sarri nel post-partita di Atalanta-Napoli (“Politano mi piace ma Marotta l’ha dichiarato incedibile…scherzo”), il DS del Sassuolo Carnevali ha risposto così a Sky Sport 24: “Respingiamo le parole di Sarri, non c’è alcuna pressione. Per Politano c’è interesse di tante società, abbiamo un ottimo rapporto col Napoli. E’ una barzelletta che Marotta ci abbia chiesto di non darlo al Napoli. Lui è una persona seria, di una società seria. Poi noi dobbiamo programmare e non possiamo permetterci adesso di cedere giocatori”.