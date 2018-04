Dybala: “Non possiamo lasciare punti, il Napoli ci darà battaglia”

Nel post gara l’autore della tripletta, Dybala, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.

Queste le sue parole: “Da qua alla fine tutte le partite saranno da vincere, non possiamo più lasciare punti perchè il Napoli ci darà battaglia fino alla fine. Penso che dopo i gol siamo indietreggiati in un campo difficile contro giocatori abbastanza alti, noi sappiamo che dipende da noi e abbiamo giocato anche bene.

Quando affronti queste squadre che non hanno nulla da perdere è più difficile. C’era successo anche contro la Spal, non potevamo entrare con tranquillità e contro la Juventus tutti si vogliono far vedere”.

