Dybala: “Un gol importante, ma lo 0-0 sarebbe stato giusto”

Paulo Dybala, attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la partita contro la Lazio, decisa da un suo gol allo scadere.

“Un gol importante per la mia fiducia, anche per continuare a lavorare e fare sempre meglio. La partita è stata dura, contro una squadra che gioca bene. Non è stata molto bella, ma ci siamo battuti per 90 minuti, ma se fosse finita 0-0 nessuno avrebbe potuto recriminare. Non sapevo che avrei giocato tutta la partita, ma al mister ho detto che stavo bene e per fortuna ho fatto gol. Per vincere a Londra dobbiamo fare meglio”.

