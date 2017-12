L’attaccante della Roma ha parlato in un’intervista alla tv giallorossa.

“Contro il Napoli abbiamo perso ma nella ripresa abbiamo meritato di più. Loro meglio nel primo tempo, noi nel secondo ma non siamo riusciti a preggiare. Dopo ogni sconfitta devi imparare qualcosa. Contro il Napoli non abbiamo fatto un buon pressing, dopo questa gara abbiamo analizzato tutto e abbiamo detto che così non andava. Il pressing va fatto tutti insieme e, nelle gare successive, si sono visti i miglioramenti”.