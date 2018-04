Dzemaili aggredito da tre persone all’uscita dall’allenamento

Secondo quanto riportato da Premium Sport HD, intorno alle 14 nei pressi del centro tecnico di Casteldebole, Blerim Dzemaili avrebbe subito un tentativo di aggressione al termine dell’allenamento del Bologna. L’episodio scioccante si sarebe verificato quando il giocatore svizzero ex Napoli si è fermato all’esterno del centro tecnico con la sua auto per firmare autografi. Tre sostenitori del Bologna avrebbero poi chiesto anche del materiale tecnico. Ne è nato un alterco e una delle tre persone avrebbe tentato quindi di sferrare un pugno che Dzemaili avrebbe evitato per poi ripartire con la sua auto senza riportare alcuna conseguenza se non lo shock.