Džemaili torna in Italia, l’ex Napoli nuovamente al Bologna

L’ex centrocampista del Napoli sta per ufficializzare il suo ritorno in Italia e nuovamente ai felsinei.

Tutto come previsto, dopo 7 mesi di esilio in Canada (vissuti dopo 9 anni su 10 in Italia) Blerim Džemaili non ce l’ha fatta a stare lontano dal Bel Paese e torna nuovamente in Serie A. 32 anni il prossimo aprile, il macedone naturalizzato svizzero riapproda al Bologna, lasciato lo scorso aprile dopo aver raggiunto la sua stagione migliore realizzativa di sempre (9 gol realizzati). Il calciatore si legherà ufficialmente con un rinnovo al Montreal Impact (proprietà comune con quella del Bologna) ma giocherà in prestito biennale con la maglia rossoblu.

Ricordiamo che il calciatore ha un ottimo rendimento con la maglia del Napoli, fra il 2011 e il 2014 ha ottenuto 109 presenze e 18 gol, vincendo due Coppe Italia.