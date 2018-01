Blerim Dzemaili, excentrocampista del Napoli, ora al Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Verdi sa benissimo che prenderà i fischi ma un giocatore di Serie A non si deve far condizionare da queste cose. Sono sicuro farà una buona partita e sono sicuro che tutta la squadra farà bene. Andremo a Napoli per fare la nostra partita”.