Emerson torna su Calciopoli: “la Juventus non aveva bisogno di aiuti per vincere”

Emerson, ex centrocampista di Juventus e Real Madrid ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo Marca:

“Il Real è favorito contro la Juventus, ha avuto un momento difficile ma ormai lo ha passato, è capitato anche ad altre squadre che hanno vinto la Champions di avere un momento di difficoltà.

La Juve dovrà giocare due partite perfette, deve fare un grande sforzo collettivo, stare molto bene tatticamente per annullare l’attacco degli avversari.

Calciopoli? La Juventus non aveva bisogno di aiuti per vincere le partite, si dicevano tante cose sugli arbitri ma tutti si meravigliavano per la forza e la tecnica di quella squadra.”

Sul passaggio dalla Juventus al Real Madrid: “Avevo altri tre anni di contratto con la Juve e non pensavo di andare via, ma la mia cessione era necessaria per aiutare il club. Con l’arrivo di Capello ho pensato che per me potesse nascere una nuova opportunità e così è stato. Dico sempre che passare dal Real Madrid mi ha fatto sentire completo come calciatore”

Barcellona-Roma? La Roma non è favorita contro il Barcellona ma ha la forza della sua tifoseria, non è mai facile giocare a Roma. Ho sempre creduto che il club dovesse obbligatoriamente pensare di poter diventare una grande potenza del calcio italiano ed europeo. Vincere un titolo ogni 10-15 anni è davvero poco vista la sua grandezza”

