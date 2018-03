In casa PSG non tira una buona aria.

Il tecnico dei francesi, Emery, non potrà dormire sogni tranquilli. La sconfitta contro il Real Madrid, in Chamspions League, potrebbe costare cara al tecnico che rischierebbe l’esonero. Secondo quanto riportato da RMC Sport, Al-Khelaifi starebbe prendendo in seria considerazione l’ipotesi di un esonero con effetto immediato.

Il sostituto potrebbe essere Maxwell, attuale coordinatore sportivo dei parigini, o Zoumana Camara, ora vice di Emery.

