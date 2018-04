Eranio: “Per il Napoli sarà dura, col Milan gara spettacolare”

Stefano Eranio, ex giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della corsa scudetto tra Napoli e Juventus e della gara degli azzurri a San Siro contro il Milan.

“E’ difficile fare pronostici in chiave scudetto, le ultime gare di Champions ce lo hanno insegnato. Nel calcio tutto è possibile. La Juventus è stata eliminata ma comunque ha vinto 3-1 al Bernabeu contro il Real Madrid e questo fa capire la forza della squadra. Per il Napoli comunque sarà dura. La sfida col Milan? Sarà una partita spettacolare, vedremo quali ritmi ci saranno. Dipenderà pure dalla condizione fisica di entrambe le squadre. Il Milan è un po’ calato, il Napoli pure perché gioca sempre con gli stessi uomini. La Juventus ha sbagliato i toni nel post gara, mi dispiace per l’uscita di Buffon, era una delle ultime occasioni e non bisogna mai cadere così in basso. L’arbitro ha deciso così perché ha visto il rigore e non per altri motivi”.

