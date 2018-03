Errico: “Sarri è da panchina d’oro”

Corrado Errico, ex mister, è intervenuto a Radio Marte

” Sono contento che ieri abbia vinto Sarri il premio Maestrelli, perchè è l’unico che lo meritava. Il Napoli è un club da trofeo ma non è una squadra che può vincere trofei. Dopo aver perso un fuoriclasse da 90 milioni dovevano acquistare un altro fuoriclasse e non fare piccoli affari. Per me Sarri è da panchina d’oro perchè ha creato una grande squadra ma più di così non può fare.Servono fuoriclasse per vincere. Juve e Napoli stanno boccheggiando ovviamente per motivi diversi ma in ogni caso la vedo difficile per il Napoli” .

