ESCLUSIVA – Applausi per Sarri e Giuntoli all’uscita dal San Paolo

Mister Sarri e il ds Giuntoli travolti dall’affetto dei tifosi all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta.



Una vittoria che arriva negli ultimi 4 minuti, uno stadio che esplode in un tripudio di gioia, il campionato che continua nel segno della lotta Scudetto. Ingredienti straordinari quest’oggi nel pomeriggio del San Paolo in Napoli-Chievo Verona, il 2-1 finale ha caricato ulteriormente l’ambiente che stava vivendo il “dramma sportivo” di una sconfitta forse decisiva in negativo per la rincorsa alla Juventus.

Calciatori usciti dal rettangolo di gioco tra i trionfanti cori dei tifosi, non da meno quello che è accaduto a Maurizio Sarri e al suo “autista d’eccezione” Cristiano Giuntoli. I due sono stati letteralmente travolti dall’affetto dei tifosi nella strada antistante lo Stadio San Paolo, cori personalizzati per il mister di Figline Valdarno, così come testimoniato dal nostro video esclusivo. Queste le immagini:



