ESCLUSIVA – “Fino al Palazzo”: la Rivoluzione Sarrista in parole e musica, a Napoli si vince così

Abbiamo intervistato il Commendatore Gaetano Mastellone, ex dirigente del Sorrento e amico di Maurizio Sarri che ha favorito l’incontro tra lui ed il rapper Nasta, autore della canzone ormai virale dedicata proprio all’allenatore azzurro.

“Appena ho visto su internet questo meraviglioso video di questa meravigliosa canzone rap su Maurizio Sarri, sono rimasto d’incanto. Quindi mi sono impegnato per scoprire chi fosse questo ragazzo, autore di questa canzone e ho scoperto che è un ventenne di Meta di Sorrento, Marco Anastasio, in arte Nasta. Neanche a farlo apposta è figlio di un avvocato mio carissimo amico. Quindi l’ho contattato e ieri mattina ci siamo incontrati. Il ragazzo era molto contento per le visualizzazioni del suo video e quel punto ci siamo messi a chiacchierare e mi ha confidato che il suo sogno era incontrare il suo idolo, Maurizio Sarri.

Quindi ho pensato di accontentatrlo, ho chiamato Maurizio e lui mi ha risposto di vederci domani mattina, che poi sarebbe stamattina. L’ho accompagnato a Castelvolturno e appena ha avuto Sarri davanti a se il ragazzo era molto emozionato. Sarri era molto contento, gli ha fatto i complimenti per la canzone molto bella e gli ha detto che è stato anche un birbaccione su alcune frasei riportate. Lo ha accolto alla grande fuori dal campo d’allenamento. Poi siamo andati all’interno del suo ufficio e il buon Marco Anastasio aveva un desiderio: una sigaretta di Sarri. Non aveva il coraggio di chiederglielo e allora geliel’ho chiesta io. Maurizio gliel’ha data e io gli ho detto che doveva autografarla. Credo sia la prima volta nella storia che si autografa una sigaretta.

E’ stata una bellissima mattinata, ho visto un ragazzo di vent’anno molto bravo, in tre giorni la sua canzone ha superato le 60.000 visualizzazioni, lo stanno chiamando da tutta Italia. E’ un po’ frastornato, ma ha avuto due regali: ha conosciuto il suo mito ed è entrato a Castelvolturno. Inciderà un disco perché ha altre canzoni già pronte e ci siamo già messi d’accordo che il suo primo cd autografato lo porteremo a Maurizio Sarri”.

