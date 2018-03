ESCLUSIVA – Milić: “Napoli? non potrei rifiutare, che atmosfera il San Paolo!”

Il terzino sinistro croato, attualmente svincolato, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni.

Con il nuovo infortunio di Ghoulam poche ore fa, gli azzurri si ritrovano ad affrontare i prossimi 3 mesi e mezzo probabilmente senza un’alternativa sulla sinistra, con il solo Mário Rui esterno di ruolo. A calciomercato chiuso è inevitabile fare quantomeno un pensiero alla lista degli atleti svincolati, dove fra i terzini sinistri il nome più in voga è senza dubbio l’ex nazionale croato Hrvoje Milić.

Classe 1989, il calciatore ha rescisso alla fine di gennaio il suo contratto con l’Olympiakos, dove era arrivato in estate dalla Fiorentina. Lo scorso anno in Serie A l’esperienza con la squadra viola è stata agrodolce con uno score totale di 19 presenze e 4 assist.

Con il secondo stop di Ghoulam il Napoli potrebbe guardare al mercato degli svincolati. Ti piacerebbe un ritorno in Serie A indossando la maglia dei partenopei?

“Beh, premetto che per il momento non c’è assolutamente nulla, ma sarei ovviamente interessato ad un’eventuale offerta del Napoli. Come rifiutare?”.

Da poco hai chiuso il tuo rapporto con l’Olympiakos. Fisicamente come stai? La leggenda narra che i calciatori senza squadra siano sempre fuoriforma.

“Posso dirti che non mi farei trovare affatto impreparato da un’eventuale chiamata degli azzurri. Ho un allenatore personale con il quale mi alleno quotidianamente qui, lavoro duramente da solo con lui da 10 giorni. Sono pronto”.

L’anno scorso con la Fiorentina, seppur in panchina, sei stato al San Paolo. Cosa ne pensi dell’ambiente napoletano?

“Cosa dire? è uno stadio magnifico, non si può dire nulla, ogni parola sarebbe superflua. Ho vissuto un’atmosfera speciale a Napoli, molto particolare”.

Segui il campionato italiano? cosa ne pensi del Napoli e della lotta-scudetto?

“Certo che lo seguo, guardo regolarmente le partite, mi è sempre piaciuta la Serie A ed apprezzo molto la squadra di Sarri. Sono contento di vedere i partenopei finalmente in testa alla classifica, meritano il primo posto, il Napoli gioca sicuramente il miglior calcio. Anzi, domani spero che possano vincere contro la Lazio e restare in cima, fino alla fine della stagione”.

