Eto’o vuole imitare Weah, futuro in politica anche per lui?

L’ex fuoriclasse di Inter e Sampdoria aspirerebbe ad un ruolo istituzionale.

Samuel Eto’o presidente della Repubblica del Camerun? dopo Weah presidente della Liberia, nulla è impossibile.

Dal calcio alla politica ancora una volta e con un altro fuoriclasse. Samuel Eto’o si propone e non si tira indietro e tra l’altro sta ancora giocando a calcio, da gennaio è la punta del Konyaspor in Turchia, dopo due anni e mezzo trascorsi all’Antalyaspor (anche lì è riuscito ad entrare nella storia del club, nessuno ha mai segnato quanto lui, 44 reti).

Ora, però, l’ex centravanti dell’Inter vorrebbe aprirsi verso nuove sfide. Non nel calcio. Attraverso un’intervista rilasciata alla rivista Jeune Afrique, Eto’o ha “rivelato” i suoi obiettivi per il futuro. L’ipotetico consiglio dei ministri in caso di elezioni, il suo sogno nel cassetto, le sue ambizioni nascoste: diventare presidente del Camerun.

