Euro-rivali, vittoria per il Lipsia

Il Lipsia ha sconfitto lo Schalke 04 per 3-1 alla Red Bull Arena, nel match delle 18:30.

Padroni di casa che falliscono un calcio di rigore con Augustin al 37′, ma passano in vantaggio quattro minuti più tardi con Naby Keita, oggetto del desiderio del Liverpool. Al 55′ lo Schalke trova il gol del pareggio con Naldo ma al 63′ entra in campo Timo Werner, che impiega solo sei minuti per trovare il gol che porta nuovamente in vantaggio i suoi. Al 71′ Bruma fissa il risultato sul definitivo 3-1.

Il Lipsia, con questo risultato, supera in classifica proprio lo Schalke e piazza in solitaria al secondo posto a quota 31 punti, in attesa del Borussia Dortmund.