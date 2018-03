Europa: Farnesina vicina ai tifosi in trasferta nel continente

La rete diplomatico-consolare si prepara a fornire assistenza ai tifosi italiani in varie città europee in occasione delle prossime partite di calcio di Champions League ed E.League. La Farnesina – riferisce una nota – ha predisposto uno specifico vademecum di prevenzione e intervento per l’assistenza consolare, inviato alle Sedi diplomatiche chiamate a gestire le trasferte di folti gruppi di connazionali.

Le Rappresentanze si attiveranno così con adeguato anticipo con le Autorità locali, per ottenere informazioni sui piani di accoglienza dei tifosi italiani e assicurare loro pronta assistenza per ogni necessità. Nei siti web delle nostre Rappresentanze saranno inoltre indicati con largo anticipo tutti i numeri di emergenza e ogni utile informazione sulle città e sui Paesi che ospitano gli eventi sportivi. Si rinnova così il forte impegno del Ministero degli Esteri per l’assistenza consolare degli italiani all’estero, per il tramite della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e della rete estera.

Fonte Ansa

Comments

comments