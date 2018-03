Non solo una sconfitta pesante. Quella che è andata in scena al minuto 54° non è stata l’ennesima bocciatura tattica per Marek Hamsik.

Lo slovacco è stato sostituito da Rafa Benitez per aver accusato un fastidio muscolare. I primi accertamenti hanno rilevato un trauma contusivo alla coscia sinistra. Trasferta turca di Europa League a forte rischio per il centrocampista azzurro. Molto probabilmente, non ci sarà.

Comments

comments