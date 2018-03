Europa League: i risultati finali. Pareggio per la Lazio, vince il Lipsia

Sono terminate le gare valevoli per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

La Lazio in vantaggio per 2-1 si è fatta rimontare. In gol per i biancocelesti sono andati Immobile e Anderson. La Lazio sbaglia con Immobile il gol che poteva regalare la vittoria, nei secondi finale colpendo il palo. Vincono Marsiglia, Lipsia e Sporting.

Questi i risultati delle gare delle 19:

Atletico Madrid-Lok. Mosca 3-0

Mosca-Lione 0-1

Dotmund-Salisburgo 1-2

Milan-Arsenal 0-2

Questi i risultati delle gare delle 21.05:

Lazio-Dinamo Kiev 2-2

Marsiglia-Ath. Bilbao 3-1

Lipsia-Zenit 2-1

Sporting-Plzen 2-0

