Europa League: Sporting qualificato ai quarti di finale

Del primo blocco delle gare di Europa League delle 19, valevoli per la qualificazione ai quarti di finale, erano rimaste solo Plzen e Sporting.

La gara è terminata ai supplementari in quanto all’andata lo Sporting aveva vinto per 2-0. Serviva un gol per qualificarsi ed è arrivato nei supplementari.

Il Plzen era riuscito a segnare due gol con doppietta di Bakos facendo si che la squadra andasse ai supplementari. Nei minuti finali del secondo tempo lo Sporting sbaglia un rigore.

Il gol che ha portato lo Sporting ai quarti di finale è stato segnato da Battaglia.

