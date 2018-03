Ieri sera il Lipsia è sceso in campo nell’anticipo della ventiduesima giornata di Bundesliga contro l’Augsburg.

Gli uomini di Hasenhuttl hanno vonto per 2-0 con gol di Upamecano nel primo tempo ed una di Keita nella ripresa.

Tre punti fondamentali, per gli avversari del Napoli in Europa League, che consolidano il secondo posto in classifica.

