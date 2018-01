Ex azzurri, Gabbiadini ai margini del Southampton

Momento non positivo per gli inglesi che navigano nei bassifondi della classifica, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione.

Oggi i Saints erano in vantaggio di due reti in casa del Watford, ma sono stati rimontati, subendo il gol del pareggio al 90′. Non c’è stato spazio per Manolo Gabbiadini, rimasto in panchina per tutta la gara: è la quinta volta consecutiva per l’ex attaccante del Napoli, che non gioca una partita da titolare da novembre, nonostante la sua squadra abbia ottenuto una sola vittoria nelle ultime dieci partite di Premier League.