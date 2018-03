Fabbricini: “Conte? Nome come altri e su Balotelli decide Di Biagio”

Il commissario della Federcalcio è in Corea per seguire i Giochi Olimpici invernali ed ha parlato del futuro ct della Nazionale.

Roberto Fabbricini ha risposto alle domande dei giornalisti intervenendo anche sulle vicende della Nazionale, esprimendosi soprattutto sulla scelta dell’allenatore. Ecco le sue dichiarazioni, riportate dal sito dell’Ansa. “Antonio Conte ct della Nazionale? È un nome come altri che non posso escludere. Per il momento Costacurta non sta operando in nessuna direzione, gli ho detto di essere cauto perché stiamo parlando di allenatori sotto contratto”.

Fabbricini è intervenuto anche su un possibile ritorno di Balotelli in Nazionale: “Riguardo ad un possibile ritorno di Mario Balotelli in maglia azzurra per le prossime amichevoli? Ho parlato spesso con Di Biagio ma mai di giocatori. Sceglie lui. È una persona di grande equilibrio, ha accettato l’incarico con entusiasmo, per lui è una bella occasione per fare esperienza”.

A cura di Daniele Arcella

