Fabbricini: “Nuovo ct? Cerchiamo il meglio”

Pochi minuti prima dell’amichevole tra Italia e Argentina, il neo commissario della FIGC Roberto Fabbricini ha parlato della domina del nuovo ct della Nazionale.

“Ricordo a tutti che le persone che stiamo monitorando hanno tutte impegni contrattuali. Non escludiamo nessuno ma ci vuole pazienza: bisogna aspettare un po’. Comunque sono convinto che alla fine la scelta sarà buona anche perché abbiamo più tecnici italiani apprezzati all’estero che non giocatori.

Credo che potremo far bene dove andiamo a pescare. Ad un c.t. straniero non ci abbiamo mai pensato, anzi sono convinto che la panchina azzurra debba essere di un italiano ma questo è il mio pensiero e io non decido da solo”.