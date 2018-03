L’Ordine dei Giornalisti denuncia la falsificazione dell’articolo di Pasquale Tina:

Come riportato dall’ANSA, l’Ordine dei Giornalisti della Campania ha denunciato la comparsa della fake news riguardante i danni dei tifosi del Napoli nella trasferta di Lipsia.

L’articolo di Pasquale Tina è stato modificato leggermente nel titolo e totalmente per quanto riguarda il testo inventato, nel quale si racconta di incidenti in realtà mai avvenuti in Germania.

