Fantacalciamoci: dieci consigli per i fantallenatori

Ecco i consigli fantacalcistici per la prossima giornata di campionato.

Spal-Bologna: La giornata si apre con il derby emiliano tra Spal e Bologna. Antenucci e Paloschi potranno creare grossi pericoli alla difesa bolognese. A centrocampo occhio a Viviani. Nel Bologna rientrerà Verdi e in caso di titolarità va schierato. Occhio a Destro e Dzemaili.

Lazio-Juventus: Il primo dei tre big match di giornata. La Juve, orfana di Higuain, fa visita alla Lazio che è stata l’ultima squadra ad aver battuto i bianconeri in campionato. Sono da schierare i classici giocatori che per entrambe le squadre rappresentano una certezza. Occhio a Dybala che ha Lazio fra le sue vittime preferite e al capocannoniere Immobile che in campionato non sa più fermarsi. Visto che si affrontano i due migliori attacchi del campionato schierare Buffon e Strakosha è un rischio.

Napoli-Roma: Il derby del sole torna a giocarsi di notte anche al San Paolo. Il Napoli è in splendida forma e per questo i calciatori azzurri sulla carta vanno tutti schierati. Mettere titolare qualche calciatore della Roma rappresenterebbe un rischio ma neanche troppo grosso.

Genoa-Cagliari: Scontro salvezza a Marassi all’ora di pranzo. Il Genoa parte favorito e per questo vanno schierati calciatori quali Laxalt, Pandev o Galabinov. Nel Cagliari occhio a Joao Pedro, all’ex Pavoletti e al giovane Han.

Atalanta-Sampdoria: Nel weekend dove si affrontano le prime otto della classifica questa rappresenta sicuramente la partita più interessante del pomeriggio domenicale. Può esserci turnover nei bergamaschi, reduci dall’eliminazione in Coppa Italia contro la Juventus. Da monitorare, dunque, la situazione dei titolari. Nei blucerchiati occhio a Zapata che ha ritrovato il gol con la splendida rete di domenica scorsa. Quagliarella resta sempre un pericolo che se è in giornata è devastante.

Benevento-Verona: Partita fra le ultime due della classifica. Il Benevento parte favorito e dunque i calciatori giallorossi che hanno portato bonus ultimamente vanno assolutamente schierati. Nel Verona da mandare in campo ci sono Keane, Verde e Petkovic.

Chievo-Sassuolo: Sfida fra due squadre che sono i totale caduta libera. Il Chievo è favorito e potrà approfittare di questo scontro salvezza per scacciare la crisi. Inglese e Giaccherini potranno essere le armi in più per i gialloblù. Nei neroverdi sono da schierare Politano e Babacar.

Torino-Crotone: Altra partita fra due squadre che nell’ultimo periodo non stanno facendo benissimo. Nei granata i nomi sono i classici e dunque da schierare sono Belotti, Iago Falque e Niang. Il Crotone ha bisogno di punti per la salvezza e punterà sull’attacco formato da Budimir e Trotta.

Udinese-Fiorentina: Sfida interessante alla Dacia Arena fra due squadre in piena metà classifica. Barak, Jankto e De Paul sono le armi in più per i bianconeri. Nei viola invece da schierare il solito mChiesa insieme a Simeone.

Milan-Inter: La 27° giornata si conclude con il derby della Madonnina. Il Milan, visti gli utlimi risultati, parte favorito e dunque calciatori come Suso, Bonaventura, Cutrone e Chalanoghlu sono assolutamente da schierare. Nei nerazzurri occhio al rientro di Icardi che insieme a Perisic e Candreva potrà far male alla difesa rossonera.

