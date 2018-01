Fantacalciamoci: dieci consigli per i fantallenatori

Ecco i consigli della Redazione di 100×100 Napoli per la prossima giornata di Serie A.

Sassolo-Atalanta: Sfida che apre la giornata di campionato e che si prospetta ricca di emozioni fra due squadre che nelle ultime giornate stanno facendo bene. Tra i neroverdi consigliamo Politano e Berardi, che potrebbe essersi definitivamente sbloccato dopo il gol al Torino. Da schierare anche la punta centrale del Sassuolo che sia Matri o Falcinelli. Nei neroazzurri consigliamo Cornelius ed il Papu Gomez per possibili bonus anche dai calci piazzati. Occhio anche ad Ilicic ed ai difensori atalantini che possono far male sulle palle alte.

Chievo-Juventus: Secondo ed ultimo anticipo del sabato. La Juventus parte chiaramente favorita e per questo sono da schierare i calciatori juventini che si ha in rosa e che ovviamente siano certi di titolarità. Ma occhio al Chievo che in casa è riuscita già a fermare squadre quali Napoli e Roma, schierare i gialloblù è un rischio ma, forse, neanche troppo grosso.

Spal-Inter: Sfida che apre la giornata domenicale di campionato. L’Inter sulla carta parte favorita ma l’orario particolare della partita ed una Spal molto pericolosa in casa rendono la sfida molto interessante. Nei ferraresi da schierare Floccari e Antenucci in primis per il grande aiuto che danno giornata dopo giornata alla squadra allenata da Semplici. Viviani per i calci piazzati. Nei nerazzurri potrebbe essere la partita giusta per ritrovare l’imbattibilità di Handanovic e il gol di Icardi. Perisic e Candreva inamovibili dalle vostre formazioni.

Crotone-Cagliari: Sfida salvezza quella che si giocherà domenica allo Scida. Gli attacci di entrambe le squadre saranno decisivi e per questo calciatori come Budimir, Trotta e Pavoletti vanno schierati. Occhio a Ricci.

Fiorentina-Verona: Partita che vede più che favorita la Fiorentina. Simeone e Chiesa da schierare assolutamente titolari. Da verificare la disponibilità di Thereau che in caso di titolarità va schierato in formazione. Meglio evitare di schierare i calciatori del Verona.

Genoa-Udinese: Partita molto interessante tra due squadre che hanno trovato vigore dal cambio di allenatore sulle rispettive panchine. Pandev, Taraabt, Lapadula e Galabinov sono calciatori molto pericolosi soprattutto nelle gare casalinghe. Attenzione all’ottimo momento di forma di Perin. Tra i bianconeri i calciatori da schierare sono i soliti Jankto, Barak, De Paul e Lasagna.

Napoli-Bologna: Napoli favoritissimo sul Bologna. Da schierare tutti i calciatori azzurri certi di titolarità. Nel Bologna l’unica certezza resta Verdi.

Torino-Benevento: Altra sfida con un esito che appare quasi scontato. Vanno schierati tutti i calciatori, soprattutto quelli offensivi, del Torino. Meglio evitare di mettere in campo calciatori del Benevento.

Milan-Lazio: E’ sicuramente la partita più interessante di giornata, nella quale si affrontano due squadre che sono in un ottimo momento di forma. Nel Milan da schierare un ritrovato Kessie insieme ai soliti Suso, Bonaventura e Kalinic. Per la Lazio le certezza Milinkovic e Luis Alberto potranno fare la differenza, in attesa di risposte sulle condizioni di Immobile.

Roma-Sampdoria: E’ la sfida che chiude la giornata di campionato. Partita molto equilibrata dove vanno schierate le certezze di entrambe le squadre. Sono gli esempi di Dzeko, se giocherà, e Nainggolan per la Roma e di Ramirez, Zapata e Quagliarella. Occhio a Schick.