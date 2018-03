Fantacalciamoci: dieci consigli per i fantallenatori

Ecco i consigli fantacalcistici per la prossima giornata di campionato.

Udinese-Roma: Partita molto interessante e che apre il prossimo turno di campionato. La Roma è reduce dalla vittoria con il Benevento nella quale si è sbloccato Dzeko che è tornato a segnare in campionato. Il bosniaco va schierato insieme agli altri attaccanti della Roma, compreso Under, grande sorpresa di questa parte di stagione. Allisson sicurezza. Nell’Udinese Barak, Jankto e Lasagna per fare la differenza.

Chievo-Cagliari: Match valido per la salvezza. Il Chievo deve ritornare alla vittoria per evitare rischi e per farlo si affiderà ad Inglese e Birse, le armi in più dei gialloblù. Da schierare, per il Cagliari, Joao Pedro e Farias. Occhio a Pavoletti.

Genoa-Inter: Il posticipo delle 20:45 presenta una sfida molto interessante. Il Genoa viene da due importantissime vittorie in trasferta contro Lazio e Chievo. Galabinov, Pandeve e un Laxalt in grande forma saranno uomini decisivi. L’Inter, che dovrà fare a meno di Icardi, Perisic e Miranda, viene dalla vittoria casalinga con il Bologna. Karamoh, Candreva e Eder per far male a Perin.

Torino-Juventus: Di sicuro la partita più affascinante di giornata. Un derby è sempre un derby e questo, come tutti gli altri, non ha un esito scontato. Nei granata occhio all’attacco formato da Belotti, Iago e Niang. Nei bianconeri da schierare assolutamente Higuain che è in un momento di forma strepitoso e che nella stracittadina torinese è già stato decisivo diverse volte. Occhio a Bernardeschi e Douglas Costa. Torna Dybala che partirà dalla panchina.

Bologna-Sassuolo: Derby romagnolo di scena al Dall’Ara. Il Bologna parte favorito e potrà utilizare un Palacio in grande forma, accompagnato da Di Francesco e Dzemaili che vanno schierati. Nei neroverdi da schierare certezze quali Babacar, Berardi e Politano.

Benevento-Crotone: Partita valida per la salvezza che rappresenta l’ultima chiamata per il Benevento per tornare in corsa. Schierare qualche giallorosso che possa fare bonus, tipo Guillerme, Brignola o D’Alessandro non è un rischio. Ricci e Trotta per il Crotone.

Napoli-Spal: Partita dall’esito quasi certo. Da schierare i calciatori azzurri mentre non rischiare con qualche calciatore della Spal.

Atalanta-Fiorentina: Posticipo domenicale delle 18. Match molto interessante nel quale bisogna tener d’occhio la formazione bergamasca che potrà subire qualche modifica in vista del ritorno di Europa League. Nella Fiorentina, in cerca di riscatto dopo la sconfitta con la Juve, da schierare Gil Dias, Chiesa e Simeone. Occhio a Thereau che, anche partendo dalla panchina, potrebbe essere decisivo.

Milan-Sampdoria: La domenica si chiude con una sorta di spareggio per l’Europa. I rossoneri, in netta ripresa, faranno forza sul nuovo bomber Cutrone che va assolutamente schierato. Rodriguez e Kessie per eventuali rigori. Suso e Bonaventura per bonus di ogni tipo. Quagliarella guiderà i doriani in attacco. Tornerà Ramirez che va schierato per eventuali assist o calci piazzati. Occhio a Zapata alla ricerca di un gol che manca da due giornate.

Lazio-Verona: Monday night delle 20:45 che vede la Lazio favorita. Da schierare i calciatori biancocelesti che cercano il riscatto dopo le varie sconfitte in campionato e Europa League. Meglio non rischiare calciatori del Verona.

