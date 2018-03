Fantacalciamoci: dieci consigli per i fantallenatori

Ecco i consigli per la prossima giornata di campionato.

Udinese-Sassuolo: E’ la partita che apre la giornata di campionato. Udinese che parte favorito sui nerovedi che sono alle prese con un’impegnativa lotta per la salvezza. Da schierare Jankto, De Paul e e Maxi Lopez che domani formeranno l’intero reparto offensivo dei friuliani. Meglio evitare di schierare qualcuno del Sassuolo che non vive un buon momento in generale. Politano resta un rischio ed anche Babacar, nonostante il gol segnato contro la SPAL.

SPAL-Juventus: Partita che sembra avere un esito del tutto scontato. Ma occhio alla SPAL che in casa sa fare la differenza e ha sempre creato qualche grattacapo alle grandi compresa la Juventus. Antenucci potrebbe essere una possibilità così come Viviani. Nella Juventus Buffon è la classica certezza insieme al trio d’attacco formato da Mandzukic, Dybala e Higuain.

Sampdoria-Inter: Senza dubbio la partita più interessante di giornata. Due squadre che partono praticamente alla pari. Zapata, Quagliarella e Ramirez le certezze blucerchiate. Nell’Inter i calciatori da schierare sono i soliti che garantisco buoni voti e bonus.

Benevento-Cagliari: Partita valida per la salvezza. Il Benevento si gioca le sue ultime chance per tentare un incredibile miracolo. Guillherme, Sandro, Sagna e Brignola potrebbero fare la differenza. Nel Cagliari occhio a Pavoletti, Han e Farias.

Crotone-Roma: Partita dall’esito quasi scontato ma occhio ad una Roma probbailmente stanca per le fatiche europee e ad un Crotone in grande forma nell’ultima gara con la Sampdoria vinta per 4-1. Per il Crotone Trotta, Budimir e Nalini potranno fare la differenza. Nella Roma bisogna monitorare costantemente le scelte di formazione di Di Francesco che verranno annunciate in conferenza stampa con tutta probabilità.

Milan-Chievo: Partita che vede favorito il Milan che da quando c’è Gattuso è quasi inarrestabile. Suso, Cutrone, Bonaventura, Chalanoghlu sono tutti da schierare. Occhio a Kessie. I calciatori del Chievo sono un rischio.

Torino-Fiorentina: Sfida fra due squadre che ormai hanno poco da chiedere al campionato se non una chiusura in bellezza di questa stagione. Si spera in un match ricco di gol perciò vanno schierati gli attaccanti o i classici uomini bonus di entrambe le squadre, questa partita potrebbe far fruttare molte cose.

Verona-Atalanta: Gli ultimi risultati hanno riaperto la lotta per la salvezza del Verona che si affiderà a Petkovic e Verde. Gli atalantini, orfani di Gomez, forse ricorreranno al turnover, da monitorare anche le ultime indiscrezioni sulla formazione di Gasperini.

Lazio-Bologna: Partita che vede favorita la Lazio. Da schierare i calciatori laziali che porteranno bonus sicuri o quasi. Occhio sempre e comunque a Verdi.

Napoli-Genoa: Nel posticipo del San Paolo gli azzurri sono nettamente favoriti e sono tutti da schierare. I genoani rappresentano un grosso rischio.

