Fantacalciamoci, dieci consigli per i fantallenatori

Ecco i consigli per la prossima giornata di Serie A.

Bologna-Roma: potrebbe essere finalmente il momento di Schick, giocherà titolare e in nazionale ha fatto gol: schieratelo.

Atalanta-Udinese: nei nerazzurri non al meglio Petagna, mentre è KO Ilicic. Tornano in gruppo Angella, Jankto e Lasagna. Squalificato Barak, stop poi per Behrami e Fofana alle prese con problemi muscolari.

Cagliari-Torino: si alle due punte:Pavoletti e Belotti devono tornare a far parlare di loro, vanno messi entrambi. Si anche a de silvestri per il Torino e barella per il Cagliari.

Fiorentina- Crotone: il Crotone deve salvarsi n può essere un cliente scomodo, si al reparto offensivo calabrese, vanno bene anche i classici Benassi, Chiesa e Simeone.

Genoa-Spal: vero e proprio spareggio salvezza, da evitare portieri e difese. Si al reparto offensivo di entrambe.

Inter-Verona: l’Inter sta bene e deve vincere, sconsiglatiasimo il Verona.

Lazio-Benevento: anche il Benevento va evitato, la Lazio deve ritrovare credibilità, quale migliore occasione.

Chievo-Sampdoria: può rivelarsi una partita bloccata, consigliati solo i portieri.

Sassuolo-Napoli: il Napoli ha il solo obbligo di vincere, qualunque azzurro è consigliato, da evitare gli emiliani.

Juventus-Milan: qui non c’è altro da fare che consigliare tutti i big in campo, queste partite le risolvono loro.

