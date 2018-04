Fantacalciamoci: dieci consigli per i fantallenatori per la 31° giornata di campionato

Ecco i consigli per i fantallenatori per la prossima giornata di campionato.

Benevento-Juventus: E’ la sfida che apre la 31 giornata di campionato. La Juventus, seppur ferita dopo la sconfitta con il Real Madrid, è nettamente favorita e schiererà i suoi uomini migliori. Partita che sembra non avere storia, vanno schierati tutti i calciatori bianconeri che domani saranno titolari.

Roma-Fiorentina: Secondo anticipo di giornata che si giocherà alle 18. Partita abbastanza equilibrata che vede una Roma reduce dalla Champions e che potrà fare turnover e una Fiorentina che vince da quattro partite consecutive. Nei giallorossi occhio a Perotti, Dzeko e Schick che potrebbe entrare a gara in corso o addirittura partire titolare. Nei viola non ci sarà Chiesa e dunque il peso dell’attacco cade tutto su Simeone e Saponara che potrebbero dar fastidio ai padroni di casa.

SPAL-Atalanta: Altro anticipo delle 18. Sfida che vale la salvezza per la SPAL e l’Europa per l’Atalanta. Nei ferraresi da schierare gli uomini che sono stati decisivi negli ultimi periodi come Paloschi, Antenucci, Lazzari e Schiattarella. Nei bergamaschi i nomi sono sempre i classici ovvero Gomez, Petagna, Cristante e i difensori Masiello e Toloi che sono una garanzia.

Sampdoria-Genova: Il sabato di campionato si chiude con il Derby della Lanterna. Si sa, i derby fanno storia a sè e per questo sarà una partita molto equilibrata. Nei doriani Ramirez, Zapata e Quagliarella (in dubbio), saranno le armi in più. Il Genoa si affiderà a Pandev e Lapadula che ultimamente stanno facendo molto bene. In questa sfida i portieri potranno essere decisivi occhio anche a loro.

Torino-Inter: E’ la partita che apre la domenica di campionato all’ora di pranzo. E’ una partita interessante perché il Toro, che ha segnato otto gol nelle ultime due giornate, affronterà la miglior difesa delle ultime cinque giornate. Handanovic, Skriniar e Miranda sono una garanzia. Perisic, Candreva ed Icardi potranno far male come sempre. Occhio a Rafinha. Nei granata attraversano un buon momento di forma Iago Falque, Belotti e Ljaic.

Crotone-Bologna: Il Crotone si gioca la salvezza nel match casalingo contro il Bologna. Occhio a Trotta e Stoian negli squali e a Di Francesco e Verdi negli emiliani.

Napoli-Chievo: Sfida che vede favorito il Napoli che sarà obbligato a vincere per tenere il passo della Juventus. Da schierare i titolarissimi azzurri mentre nel Chievo le uniche certezze sono due calciatori legati al Napoli: Giaccherini ed Inglese.

Verona-Cagliari: Una sorta di spareggio salvezza. Il Verona è obbligato a vincere per restare in piena corsa e per farlo si aggrapperà a Cerci e Valoti. Nei sardi occhio a Pavoletti, Farias e Barrella.

Udinese-Lazio: Posticipo delle 18 che vede favorita la Lazio. Immobile, Milinkovic e Luis Alberto saranno decisivi assieme a Felipe Anderson. Nei bianconeri occhio a Jankto, Barak e De Paul.

Milan-Sassuolo: I rossoneri partono chiaramente favoriti nonostante il Sassuolo abbia conquistato due importanti punti per la salvezza contro Chievo e Napoli. Chalanoglu, Cutrone, Suso e Bonaventura per far male alla difesa romagnola. Nei neroverdi occhio alle punte Berardi e Politano.

