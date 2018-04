Fantacalciamoci, tutto quello che c’è da sapere sulla 33esima giornata di campionato

Tutti i consigli per i fantallenatori nella nostra rubrica: Fantacalciamoci.

Inter-Cagliari: Recuperato Candreva, rischiano di scivolare in panchina Borja Valero e Rafinha. Ritorno per Brozovic da titolare. Per il Cagliari emergenza a centrocampo per le assenze degli squalificati Cigarini e Barella oltre che degli infortunati Deiola e Dessena.

Benevento-Atalanta: Per il Benevento indisponibile Guilherme, potrebbe prenderne il posto Viola in mediana. Confermatissimo Diabatè in attacco, dovrebbe ritrovare posto nell’11 di partenza Brignola. Per i nerazzurri invece ritorna Petagna dopo la squalifica. Squalificato Toloi, in difesa occasione per Mancini viste le condizioni

Crotone-Juventus: poco da dire, consigliata tutta la Juventus.

Napoli-Udinese: stesso discorso, gli azzurri sono obbligati a vincere.

Fiorentina-Lazio: Serrato il duello in difesa tra Milenkovic e Laurini, in risalita le quotazioni del francese. A centrocampo Dabo in pole su Cristoforo. Avanti Saponara e Chiesa alle spalle di Simeone, dalla panchina il ristabilito Thereau. Nella Lazio squalificato Radu, in difesa Caceres. A sinistra ballottaggio Lulic-Lukaku, mentre avanti dovrebbe ritrovare posto dall’inizio Luis Alberto. A rischio la titolarità di Immobile, dolorante alla gamba destra post derby e escluso, a scopo precauzionale, dallo svolgere la rifinitura.

Roma-Genoa: la Roma è galvanizzata ancora dalla vittoria in champions, non schierare i top sarebbe un errore.

Sampdoria-Bologna: Cambiano gli esterni di difesa: a destra Bereszynski per Sala, mentre a sinistra potrebbe essere rispolverato Strinic a svantaggio di Regini. Sulla trequarti Caprari può avere la meglio su Ramirez, mentre scalpita Linetty per un posto dal 1′ in mezzo al campo. Nel Bologna recuperato Gonzalez, insidiato Helander al centro della retroguardia. In regia Nagy tallonato da Crisetig per prendere il posto di un affaticato Pulgar. Nel tridente dovrebbe ritrovare posto Di Francesco dall’inizio, turnover per Palacio. Indisponibili Krejci, Torosidis e Donsah.

Spal-Chievo: partita che rischia di diventare bloccata, tenere fuori i giocatori se avete sostituti validi.

Torino- Milan: Recuperabile N’Koulou per la difesa, dopo i crampi lamentati sabato a Verona. Dovrebbe farcela anche Ljajic a scendere in campo dall’inizio a sostegno di Falque e Belotti. In gruppo Berenguer e Niang, convocabili per la sfida contro il Milan. Nel Milan difesa diretta dal rientrante Bonucci, al suo fianco più Musacchio di Zapata per ovviare all’assenza dell’infortunato Romagnoli. Per la regia Biglia insidiato da Montolivo. In attacco scalpita Cutrone, può scivolare in panchina Kalinic.

