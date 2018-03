Farias si ferma. Ceppitelli: “Contro il Napoli, ci vuole il miglior Cagliari”

Per la sfida di lunedì sera contro il Napoli capolista, il Cagliari potrà contare di nuovo su Romagna tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo.

Lopez dovrà rinunciare al fantasista brasiliano Diego Farias alle prese con un affaticamento al polpaccio sinistro ed al suo metronomo Luca Cigarini, che prosegue le sue terapie.

Ceppitelli, difensore del Cagliari in un’intervista a La Nuova Sardegna dichiara: “Non sarà una partita facile, a prescindere dagli attaccanti . Ma non ci sono gare impossibili, non partiamo battuti. Il Napoli è forte, sta lottando per vincere lo scudetto. Ma il risultato non è già scritto. Dobbiamo mettere in campo il miglior Cagliari possibile. Sappiamo quanto sia importante la partita con il Napoli per noi e per i tifosi”.

A cura di Sabrina Fiorenzano

