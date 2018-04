Eugenio Fascetti, ex allenatore e calciatore, è intervenuto a Radio Marte



“Mi auguro che non sia finita ma per il Napoli sarà dura. Non capisco però la testardaggine di Sarri che continua a mettere Mertens e non il polacco ed in più cambia sempre al 20′ del secondo tempo Hamsik. Deve essere più elastico e meno maniacale. Ma comunque ha fatto una grande stagione e ha fatto molto bene al Napoli anche se giustamente dice che chi arriva secondo non viene e verrà mai ricordato” .

Comments

comments