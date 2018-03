Fassone: “Non abbiamo ancora preso Reina. Bel duo con Donnarumma”

L’amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, ha parlato dell’affare Reina ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria dei rossoneri per 3-2 contro il Chievo Verona.

“Reina? Non lo abbiamo ancora preso. Se ci fosse questa opportunità, non penso sarebbe una brutta cosa. Avere i due Donnarumma e Reina non sarebbe male. La proprietà non ci sta facendo mancare nulla. Il rapporto con Elliott è molto buono, è un fondo molto importante. Se ho bisogno di qualcosa sono molto disponibili. Noi abbiamo bisogno circa 30 milioni per completare la stagione, i soldi arriveranno nel momento giusto”.

Comments

comments