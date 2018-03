Fedele: “A Milano il Napoli dovrà giocare senza smania”

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live:

“Faccio una domanda maliziosa. Ma la difesa contro la Roma era la stessa delle altre settimane nelle quali l’abbiamo magnificata? Se un assetto difensivo è ottimale, non è una questione di quanto ci si allena, ma di come ci si allena, il Napoli prende sempre gli stessi gol, il 30% su palle inattive, questo è un difetto di impostazione. Dopo aver preso 4 gol adesso tutti dicono che la squadra non fa quello che dovrebbe fare. Prendere sempre gli stessi gol di testa non è un problema dei singoli.

Tridente significa tre denti, quello dell’Inter ne ha solo uno, ovvero Icardi, preferisco il tridente del Napoli, dove segnano tutti.

Il Napoli quando gioca fuori casa è avvantaggiato, le squadre cercano di impostare le azioni di gioco, questo dà al Napoli la possibilità di giocare senza gli uomini addosso. Credo che l’inter giocherà subendo il Napoli, ma gli azzurri dovranno stare attenti sulle palle inattive.

Se gioca Borja Valero il Napoli è avvantaggiato, è un giocatore che fa manovra, mentre un giocatore di fisicità come Gagliardini potrebbe essere un problema. Il Napoli non dovrà farsi prendere dalla smania, se Icardi tocca la palla potrebbe fare male. Il pareggio non è detto che non serva, ma sicuramente non ci soddisferebbe.

Reina al Milan? Emre Can è stato già venduto ma rimane uno dei migliori del Liverpool, chi ha fatto calcio conosce l’animo di un professionista”.

