Fedele attacca: “L’Europa League non è una coppetta. In panchina ci sono 100 milioni”

Enrico Fedele, ex procuratore ed attuale opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport;

L’Europa League non è una coppetta, gli azzurri l’hanno presa sotto gamba.

Il Napoli in panchina ha oltre 100 milioni, tutti giocatori che non giocano mai, vedi Tonelli, Rog, lo stesso Zielinski, ma anche Maksimovic che è andato via ma è costato tantissimo.

Top Player? Il Napol ha sempre avuto il tetto ingaggi a 2 milioni, quest’anno con i contratti di Insigne e Mertens è stato fatto il primo passo, il presidente dovrebbe essere in grado di trovare dei giocatori in scadenza, come Emre Can, in grado di fare la differenza”.

