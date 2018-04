Fedele: “Diawara un po’ arrugginito ma se non segniamo tutti ci metteranno in difficoltà”

Enrico Fedele, giornalista, è intervenuto a Radio Marte

“Si partirà con la formazione dei titolarissimi, non si può cambiare nelle ultime 8 partite. Diawara è un po’ arrugginito ma d’altronde è ovvio poiché non gioca da parecchio, quindi dovrà avere del tempo per carburare. Se non segniamo tutti ci daranno problemi e ci metteranno in difficoltà, non solo il Chievo. A me il discorso Sarri interessa relativamente, noi dobbiamo arrivare allo scontro diretto con più 4 punti. Il Napoli sarà in campo per l’allenamento pomeridiano mentre la Juve sarà in campo contro il Benevento ma sicuramente avranno una radiolina per seguire cosa faranno i bianconeri. Io sono molto legato al Benevento, mi hanno formato lì e dato la possibilità di trovare giovani, quindi sono un po’ tifoso del Benevento” .

