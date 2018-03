Fedele: “Fallimento se il Napoli non vince nulla. Juve più forte, ci ha già battuto”

Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Il mio era un elogio a Sarri, non una critica. Quando ho detto che può restare in tribuna è perché ormai la squadra gioca a memoria. Per me Sarri è un grande allenatore dal lunedì al sabato, domenica non mi piace come gestisce le partite ed è meglio che se ne vada in tribuna. Il Napoli è una squadra che ha l’obbligo di giocare a tutta in queste due manifestazioni, campionato ed Europa League, senza trovare alibi. Il Napoli se non vince nulla dopo un anno come questo dove l’abbiamo tutti gratificato, vuol dire che è andato male qualcosa. Sono i trofei che si ricordano, il secondo è il primo dei non vincenti. Se il Napoli è più forte della Juve? Il Napoli ha recuperato 7 partite su 8, qual’è l’unica che non ha vinto? Contro la Juventus”.

