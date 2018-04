Fedele: “Il Napoli sta dilapidando la sua bellezza per l’ostinazione di Sarri”

Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte all’interno della rubrica di Marte Sport Live “Fedele contro tutti”.

“Fino all’88’ avrei dato zero a Diawara contro il Chievo, poi dopo il gol gli ho dato uno. Milik invece mertia il 10 e lode in contrapposizione a Sarri a cui invece ho dato zero. Il 4-2-3-1? Non lo farà mai dal primo minuto, forse a partita in corso. Milic? Non giocherà mai, ci vogliono sei mesi perché entri negli schemi di Sarri.

Il Napoli non prenderà mai un top player da 50 milioni di euro, inutile, questa è la linea e questa resterà. Il Napoli sta dilapidando tutta la bellezza per l’ostinazione del suo allenatore. Il Napoli punta allo scudetto, per questo è uscito dalle coppe? E’ un alibi. Reina? Spero faccia una grande partita contro il Milan, ti immagini se avesse un infortunio?”.

