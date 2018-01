Fedele: “Koulibaly un ‘Maradona nero’, lo schiererei anche in attacco”

Enrico Fedele, sulle colonne del quotidiano Roma, ha commentato la vittoria del Napoli sul Verona, con un ampio elogio a Kalidou Koulibaly.

“Dopo la partita di ieri do agli azzurri un bel 10, con menzione d’onore a Koulibaly, cui, invece, consegno la palma di miglior difensore in circolazione. Un ‘Maradona nero’ che può risolvere i problemi del Napoli. Perché a mio parere i vari Ciciretti, Inglese, Verdi non migliorerebbero la squadra, né le darebbero quella fisicità di cui necessita quando gli avversari si chiudono. Kalidou, a mio avviso, può essere la mossa tattica giusta da utilizzare quando gli avversari alzano il muro in area di rigore. Io toglierei un centrocampista sostituendolo con un Chiriches o un Maksimovic e inserirei in attacco l’aitante difensore che certamente farebbe tremare i difensori avversari sui cross in area”.