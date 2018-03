Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Il falso Napoli non è stato quello che ha iniziato la partita, ma quello della ripresa, a Lipsia è stata una figuraccia. Un consiglio a Sarri: metta i titolari dall’inizio al ritorno, per il prestigio della squadra, della società e della città. Juventus? Non godo delle disgrazie altrui, il Napoli ha da se i mezzi per raggiungere i suoi obbiettivi”.

