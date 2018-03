Fedele: “Lo scudetto lo vince il Napoli. Ecco pregi e difetti della gestione De Laurentiis”

Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Sarri non fa assolutamente bene a puntare solo sul campionato, perché tanto poi si sconfessa quando mette i titolari in campo a un quarto d’ora dalla fine. A questo punto resta fedele alla linea. In Italia c’è la Mafia? Non so cosa significa. Ma se il Napoli vincesse il campionato non sarebbe un miracolo come il Leicester, in quel caso dovrebbe vincere il Benevento, il Napoli non naviga in zona retrocessione ma in zona Champions.

La gestione del Napoli non è sbagliata, il metodo De Laurentiis sta funzionando perché il Napoli ha degli utili e non dei debiti. Però bisognerebbe fare qualcosa per cercare di vincere il campionato con questo sistema. A me dispiace il fatto che la seconda Coppa europea per importanza è stata troppo snobbata.

Il Napoli ha uno scouting e un direttore importante, non ha bisogno che sia io a proporre dei giocatori. Egoismo sotto porta? Non è assolutamente questo il problema, piuttosto la varietà d’attacco. Noi attacchiamo sempre allo stesso modo, spero che con il ritorno di Milik le cose possano cambiare. La Juventus è forte, ma di quei bianconeri che hanno giocato domenica, chi giocherebbe del Napoli? Numericamente sono superiori, ma qualitativamente no. A Torino sarà la laurea definitiva, il momento in cui dobbiamo dimostrare chi siamo, basta un punto per giocarsela lì e quello che succede, succede.

Il Napoli dovrebbe spendere soldi per potenziare le giovanili. E’ triste prendere uno svincolato per fare numero e non un ragazzo delle giovanili. Chi vince lo scudetto? Il Napoli, che dubbio c’è? Solo qualche scelta fantasiosa può far perdere lo scudetto agli azzurri. E Sarri merita un 10 come allenatore, ma un 3 come comunicatore”.

