Fedele: “Sarri deve considerare finito il suo ciclo a Napoli”

Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“De Laurentiis se vince il campionato deve cacciare 20 milioni di premi, ma questi soldi li recuperebbe con gli sponsor. Se non vince lo scudetto però, in ogni caso, il Napoli sarà ai gironi di Champions. Sacchi? Vede il calcio a modo suo, gode vedendo il quadro. Sarri per filosofia non cambia mai più di 15 giocatori. Lui è stato sfortunato quest’anno, farà sempre in questo modo. Oggi, facendo in questo modo ha fatto un campionato eccezionale.

Il Napoli non ha giocatori che risolvono la partita da soli, se non va a tutto gas e non sono in forma i giocatori che ha a disposizione, rischia. Milik? Mi è sembrato stesse camminando sui trampoli. Dopo lo scontro diretto, se il Napoli non dovesse vincere, bisognerà vedere il distacco con la Juve perché loro hanno due trasferte non semplici, soprattutto nella situazione in cui si trovano adesso.

Sarri deve considerare chiuso il suo ciclo, perché al di là dei nomi che si fanno per gli acquisti, l’anno prossimo non riuscirà a fare quello che ha fatto in questa stagione e tanta gente lo criticherà, lui non se lo merita”.

