Fedele: “Sarri ha un contratto, punto. La clausola? Non è da grande club”

Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte all’interno della rubrica “Fedele contro tutti”. Dichiarazioni a fiume, dal rinnovo di Sarri alla lotta scudetto con la Juventus.

“Jorginho e Insigne? Insufficienti ieri, voto massimo 5. Il Napoli non ha bisogno di figure intermedie perché, mercato di gennaio a parte, il presidente si sta occupando bene di tutto. Parliamo ancora del rinnovo di Sarri? Sarri ha un contratto, punto, non creiamo altri alibi che poi se il Napoli non vince è colpa di Sarri che ha minato l’ambiente. Sa lui quello che vuole fare, ha un contratto e una clausola, basta.

Con tutto il rispetto per Giuntoli, ma il vero direttore del Napoli è De Laurentiis, anche il contratto di Sarri l’avrebbe dovuto vedere Giuntoli. Quella del Napoli è una dittatura. Negli ultimi due anni il Napoli non ha preso un top player. Dei nomi che servirebbero per l’anno prossimo? Saint-Maximin del Nizza. Ma il Napoli ci pensa, ci pensa, ci pensa e non prende nessuno. Portieri? Si sta provando a prendere Leno, in seconda battuta Perin. Se non ci fosse stata l’imposizione di Sarri su Reina il Napoli l’avrebbe preso già l’anno scorso.

Per lo stadio bisognerebbe fare il possibile per mettersi d’accordo con il Comune, perché il San Paolo è un’istituzione. Il resto sono schermaglie. La clausola rescissoria? Sì, è solo un modo per fare soldi, è una vendita annunciata. Almeno li spendesse per giocatori giusti questi soldi, come i 90 milioni di Higuain usati non per comprare qualcuno più forte di lui, ma per comprare tanti giocatori che non sono quelli che prendi se vuoi vincere. La Juventus con i soldi di Pogba ha preso Pjanic e Higuain. Per una grande squadra è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Su Giampaolo bisogna spezzare una lancia, ha sostituito Sarri all’Empoli dopo averlo lasciato senza giocatori e ha fatto più punti di lui.

Se il Napoli va con il piglio autoritario a Sassuolo, non c’è partita. Il Milan ha possibilità di fare gol con la Juve che però è maestra nella fase difensiva. Se Dybala e Higuain non segnano la Juve non vince. Per me dopo questa giornata siamo a pari punti”.

