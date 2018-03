Federico Chiesa: “Il Napoli ha stupito tutti, nelle ultime gare si vedrà chi vincerà lo Scudetto”

Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport.

Il calciatore, tra le tante cose ha parlato anche della corsa Scudetto: “Chi vince lo Scudetto? Faccio fatica a dirglielo perché quest’anno è veramente una battaglia. Sono due contendenti molto forti: il Napoli gioca un bel calcio, la Juve è già sei anni che vince. Sarà veramente difficile per il Napoli tenere questo passo ma diciamo che il Napoli per il gioco che esprime, per l’aggressività che mette in campo ha stupito tutti. Si vedrà solo nelle ultime partite chi potrà vincere. Oggi sembra uno scontro alla pari, in cui dunque conteranno tanti elementi: episodi, forma fisica, infortuni”.

