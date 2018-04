Ferlaino: “Lo Stadio va acquistato. Il Napoli faccia sforzi per tenere Sarri”

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Io acquisterei subito lo Stadio perché si può restaurare e fare parcheggi. Lo stadio deve essere dei cittadini.

Se dovesse succedere che Napoli dovesse avere una seconda squadra bisogna avere uno stadio ad hoc. La Juventus ha acquistato il terreno, ha costruito lo stadio e non ha speso solo 50 milioni di euro, servono soldi per fare uno stadio come si deve.

Scudetto? Io sono un tifoso incallito e spero che il Napoli vinca. Spero che il Benevento faccia una bella sorpresa. Noi avemmo la fortuna con la sconfitta del Milan, il 22 aprile è una gara decisiva per lo Sucetto e credo che la Juventus sia troppo umiliata per la sconfitta contro il Real Madrid.

Sarri? Lui ha dimostrato una bravura eccezionale. I giocatori che ha preso dall’EMpoli a Napoli hanno giocato molto bene. La società deve fare qualunque sforzo per tenerlo con se. Certo prende una cifra bassa e il Napoli deve rivedere il suo contratto”.

