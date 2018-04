Ferrara, esordio da conduttore in tv fra sorrisi e battute

L’ex capitano del Napoli, Ciro Ferrara, ieri per qualche minuto in conduzione in diretta tv.

Ieri sera in tv su Premium Sport, durante il programma “Premium Champions“, il conduttore e giornalista Sandro Sabatini ha lasciato la chiusura della diretta all’ex campione del Napoli, ospite fisso del programma, Ciro Ferrara. Un siparietto divertente che ha coinvolto anche l’altro ex calciatore ospite fisso Marco Amelia, che ha condiviso il video sul suo profilo Twitter con un eloquente: “Grande Ciro!”

Comments

comments