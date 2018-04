Ferrara: “I tifosi hanno diritto di fischiare come i giocatori di avere reazioni”

Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Tiki Taka.

Ferrara ha parlato della vittoria del Napoli: “I due gol sono stati importanti perché il Napoli rincorre un sogno. Questa squadra non molla mai e ci crede fino alla fine come il pubblico, anche se dovesse vincere la Juve il campionato il Napoli non deve rimpiangere nulla perché sta facendo un grande campionato.

Insigne? E’ vero che i tifosi hanno diritto di fischiare come i giocatori hanno diritto di avere la loro reazione.

Bonucci? Una grande perdita per il Milan ma mi sembra che negli ultimi tempi il Napoli sta facendo bene a San Siro”.

