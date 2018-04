Le due Ferrari conquistano la pole-position nel secondo gran premio della stagione.

Partenza col botto per le Rosse nella seconda tappa di Formula 1 in Bahrain. Con un’ottima prova nelle qualifiche, e con forse un pizzico di fortuna, le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Räikkönen conquistano la pole position nel Gran Premio del Bahrain e infiammano ulteriormente il nuovo Mondiale dopo la vittoria e il terzo posto all’esordio.

Terzo tempo per la Mercedes di Valtteri Bottas davanti a Lewis Hamilton, il pilota britannico partirà però dalla nona posizione a causa di una penalità di 5 posti per aver sostituito il cambio.

Salgono di posizione quindi Ricciardo davanti alla Toro Ross di Gasly, la Haas di Magnussen e la Renault di Hulkenberg. Dietro Hamilton in decima posizione l’altra Renault di Sainz Junior.

